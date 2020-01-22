Гранит ДЖАКА о камбэке с Челси: «Мы доказали, что у Арсенала есть характер»

Напомним, что «канониры» с 26-й минуты играли в меньшинстве и сравняли счет в конце встречи.

«Мы хорошо себя проявили после того, как один из наших игроков получил красную карточку. Было сложно, но мы показали наш крепкий командных дух. В перерыве мы говорили друг другу, что сможем выстоять. Мы вернулись на поле и показали результат еще лучше. Я очень горжусь этой командой.

После этого матча никому не придется говорить о нас. Мы показали, что у нас есть характер. Раньше все были уверены в его отсутствии, но мы доказали обратное», - сказал Джака.