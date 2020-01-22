Абрахам получил травму после столкновения с рекламным щитом

В центральном поединке 24-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью со счетом 2:2.
Лучший бомбардир «Челси» Тэмми Абрахам получил травму лодыжки после столкновения с рекламным щитом на 85-й минуте. Он покинул стадион, сильно прихрамывая на ногу. Сроки восстановления форварда пока неизвестны.
Tammy Abraham quittant le stade en boitant. Mais sans béquilles. pic.twitter.com/XHyqqBOFEQ— Chelsea FR (@ChelseaFrance) January 21, 2020
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Источник — Sport.ua
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