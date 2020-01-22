Микель АРТЕТА: «Давид Луис гордится своими товарищами по команде»

Наставник «Арсенала» доволен своими подопечными, которые проявили характер

  • 22.01.2020 03:43
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Микель АРТЕТА: «Давид Луис гордится своими товарищами по команде»
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Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета был в восторге от двойного ответного удара своей команды в матче против «Челси» (2:2). Его команда играла вдесятером, как бывший защитник «Челси» Давид Луис был удален с поля на 26-й минуте из-за фола против Абрахама:
 
«Это была очень особенная игра для Дэвида, и он был разочарован тем, что его удалили, но он гордится своими товарищами по команде.
 
Когда кто-то совершает ошибку, а другой футболист должен получать из-за него красную карточку, все остальные игроки должны поддержать его, и они все это сделали.
 
Дух, характер, борьба и лидерство были сегодня. Мы играем со многими молодыми ребятами, и то, что они показали сегодня вечером, станет для них отличным опытом. Если вы отдадите все силы, все что угодно может случиться».
 
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Источник — The Sun

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