Лион – Лилль – 2:2 (пен. 4:3). Видео голов и обзор матча

21 января состоялся матч 1/2 финала Кубка французской лиги. «Лион» переиграл «Лилль» в серии пенальти и стал первым финалистом турнира.
Смотрите видеообзор матча «Лион» – «Лилль» – 2:2 (пенальти – 4:3).
Серия пенальти
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Источник — Футбол 1/Футбол 2
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