АПЛ. Феноменальный камбэк Ньюкасла, победы Борнмута и Саутгемптона

Сегодня состоялись 6 матчей 24-го тура АПЛ. Победы одержали «Астон Вилла», «Брайтон», «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». «Ньюкасл» в добавленное время вырвал ничью в матче с «Эвертоном».
«Астон Вилла» - «Уотфорд» - 2:1
Голы: Луис 68, Конса 90+5 – Дини 38
«Борнмут» - «Брайтон» - 3:1
Голы: Уилсон 36, Гросс 41 (автогол), Уилсон 74 – Муй 81
«Кристал Пэлас» - «Саутгемптон» - 0:2
Голы: Редмонд 22, Армстронг 48
«Эвертон» - «Ньюкасл» - 2:2
Голы: Кин 30, Кальверт-Льюин 54 – Лежен 90+4, 90+5
Также сегодня «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед».
Источник — Sport.ua
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