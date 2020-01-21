Юрий ВЕРНИДУБ: «Львовяне должны поддерживать свой клуб»

Тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал проблему с посещаемостью матчей УПЛ:

«Самое главное, чтобы как можно больше людей приходило на стадионы. Поверьте, очень тяжело играть. Понимаю, что могут написать о том футболе, который показывают клубы, это каменный век. Так вы придите для начала и поддержите команды, за которые вы болеете.

Команда находится, допустим, во Львове. Вы же львовяне, должны поддержать свой клуб. Не только обзывать овцами, а поддержать в хорошем смысле слова. Точно так же и любой другой клуб. Тогда появится культура боления за команду.

Возможно, начнут и президенты думать, как усилить команду, как поставить сильнее тренера, который поставит более интересную игру, чтобы привлечь еще больше зрителей».

Ранее Вернидуб выступил против расширения УПЛ до 16 команд.