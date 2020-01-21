Юрий ВЕРНИДУБ: «Львовяне должны поддерживать свой клуб»

Экс-тренер «Зари» - о низкой посещаемости в УПЛ

  • 21.01.2020 23:27
  • 774 просмотра
  • 3 комментария
Юрий ВЕРНИДУБ: «Львовяне должны поддерживать свой клуб»
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал проблему с посещаемостью матчей УПЛ:

«Самое главное, чтобы как можно больше людей приходило на стадионы. Поверьте, очень тяжело играть. Понимаю, что могут написать о том футболе, который показывают клубы, это каменный век. Так вы придите для начала и поддержите команды, за которые вы болеете.

Команда находится, допустим, во Львове. Вы же львовяне, должны поддержать свой клуб. Не только обзывать овцами, а поддержать в хорошем смысле слова. Точно так же и любой другой клуб. Тогда появится культура боления за команду.

Возможно, начнут и президенты думать, как усилить команду, как поставить сильнее тренера, который поставит более интересную игру, чтобы привлечь еще больше зрителей».

Ранее Вернидуб выступил против расширения УПЛ до 16 команд.

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Источник — Футбольный формат

(4 голоса)

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Комментарии
    Саня Бах
      Саня Бах, 21.01.2020 23:59
    -4
    Rostyslav Karpa, 21.01.2020 23:51
    Нажаль наш менталітет.... Краще купити два пива або одну пачку сигарет ніж за ці гроші купити квиток і піти на футбол...
    На щастя у випадку з вiвцями то е правильний вибiр !
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    Rostyslav Karpa
      Rostyslav Karpa, 21.01.2020 23:51
    -2
    Нажаль наш менталітет.... Краще купити два пива або одну пачку сигарет ніж за ці гроші купити квиток і піти на футбол...
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    Саня Бах
      Саня Бах, 21.01.2020 23:39
    -4
    Вже почали... амiнь !!!
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