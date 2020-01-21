ВЕРНИДУБ: «Не верю, что УПЛ начнет и закончит чемпионат с 16 командами»

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился своим мнением по поводу оптимального формата для УПЛ:

«Мне все равно хочется, чтобы в новом сезоне было 12 клубов. Считаю, пока что это оптимальный вариант. Хотя все говорят о 16, я не верю, что УПЛ начнет сезон с 16 клубами и закончит с 16 командами. Хоть убейте, но не верю в это.

Команды строятся ровнее. Уже не так просто играть с командами в конце турнирной таблицы. Надеюсь, что результаты нашей сборной, которые дают надежду, что не все так плохо в украинском футболе. Есть много молодежи, эти футболисты заслуживают играть за сборную, добиваться результатов.

За это мы должны быть благодарны тренерскому штабу сборной Украины. Вот сейчас они действительно заслуживают лестных слов и благодарности».