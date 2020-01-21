ВЕРНИДУБ: «Не верю, что УПЛ начнет и закончит чемпионат с 16 командами»

Экс-тренер «Зари» - о формате УПЛ

  • 21.01.2020 22:11
  • 1217 просмотров
  • 3 комментария
ВЕРНИДУБ: «Не верю, что УПЛ начнет и закончит чемпионат с 16 командами»
© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился своим мнением по поводу оптимального формата для УПЛ:

«Мне все равно хочется, чтобы в новом сезоне было 12 клубов. Считаю, пока что это оптимальный вариант. Хотя все говорят о 16, я не верю, что УПЛ начнет сезон с 16 клубами и закончит с 16 командами. Хоть убейте, но не верю в это.

Команды строятся ровнее. Уже не так просто играть с командами в конце турнирной таблицы. Надеюсь, что результаты нашей сборной, которые дают надежду, что не все так плохо в украинском футболе. Есть много молодежи, эти футболисты заслуживают играть за сборную, добиваться результатов.

За это мы должны быть благодарны тренерскому штабу сборной Украины. Вот сейчас они действительно заслуживают лестных слов и благодарности».

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Источник — Футбольный формат

(4 голоса)

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Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 21.01.2020 22:56
    0
    Тут хотя бы этот закончить - Карпаты и Ворскла на грани.
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    BekXan
      BekXan, 21.01.2020 22:25
    -1
    Легко !При одном условии ,федерация проведёт финансовый аудит по допуску команд к чемпионату.Нет денег или задолженность ?На выход! Команды привыкли к вакханалии и соплежуйства федерации.И творят что хотят по писулькам.А если бы чётко стадион база финансы тогда в вышку,нет хоть одного пункта?Не пускать ! Пока всем пох что твориться в чемпионате.
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    axylinam
    online
    axylinam, 21.01.2020 22:15
    +1
    Чтобы закончить чемпионат с 16 командами-нужно начать с 20
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 21.01.2020 22:15
    +1
    Чтобы закончить чемпионат с 16 командами-нужно начать с 20
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 21.01.2020 22:56
    0
    Тут хотя бы этот закончить - Карпаты и Ворскла на грани.
    Ссылка
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