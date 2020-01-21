Беньямин ВЕРБИЧ: «Надеюсь, Миколенко еще не скоро уедет в Европу»

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич поделился своим мнением по поводу того, когда Виталий Миколенко уедет в европейский клуб:
«Надеюсь, еще не скоро. Он нам очень нужен в команде. Он хороший игрок.
На него смотрят очень большие команд из Европы. Надеюсь, он перейдет в АПЛ. Он быстрый, жесткий».
Ранее Вербич заявил, что уважает Алексея Михайличенко.
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Источник — ОТДУШИВДУШУ
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