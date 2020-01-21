Беньямин ВЕРБИЧ: «Надеюсь, Миколенко еще не скоро уедет в Европу»

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич поделился своим мнением по поводу того, когда Виталий Миколенко уедет в европейский клуб:

«Надеюсь, еще не скоро. Он нам очень нужен в команде. Он хороший игрок.

На него смотрят очень большие команд из Европы. Надеюсь, он перейдет в АПЛ. Он быстрый, жесткий».

Ранее Вербич заявил, что уважает Алексея Михайличенко.