ВЕРБИЧ: «Михайличенко – тренер, его нужно уважать и выполнять требования»

Словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич заявил, что главный тренер Алексей Михайличенко имеет авторитет внутри команды.

«Мы уважаем Михайличенко как человека, как тренера. Это тренер, его нужно уважать, слышать и делать, то, что он требует.

В прессе бред писали, что я не согласен с тренировками. Это неправда. Я точно этого не говорил», - сказал Вербич.

Ранее сообщалось, что Вербич получил травму в товарищеском матче против «Нефтчи».