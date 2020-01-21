ВЕРБИЧ: «Михайличенко – тренер, его нужно уважать и выполнять требования»

Хавбек «Динамо» рассказал о взаимоотношении тренера с командой

  • 21.01.2020 17:11
  • 1444 просмотра
  • 3 комментария
ВЕРБИЧ: «Михайличенко – тренер, его нужно уважать и выполнять требования»
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич заявил, что главный тренер Алексей Михайличенко имеет авторитет внутри команды.

«Мы уважаем Михайличенко как человека, как тренера. Это тренер, его нужно уважать, слышать и делать, то, что он требует.

В прессе бред писали, что я не согласен с тренировками. Это неправда. Я точно этого не говорил», - сказал Вербич.

Ранее сообщалось, что Вербич получил травму в товарищеском матче против «Нефтчи».

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Источник — ОТДУШИВДУШУ

(4 голоса)

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Комментарии
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 21.01.2020 17:25
    +1
    Сейчас Миха их так натаскает, будут быстрее всех бегать, прыгать, подтягиваться и отжиматься
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 17:22
    -1
    можно выполнять требования, но уважать зачем
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 17:22
    0
    чем докажешь что михайличенко тренер?
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 21.01.2020 17:25
    +1
    Сейчас Миха их так натаскает, будут быстрее всех бегать, прыгать, подтягиваться и отжиматься
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 17:22
    0
    чем докажешь что михайличенко тренер?
    Ссылка
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