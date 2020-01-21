Вербич получил травму в матче против Нефтчи

26-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич получил микротравму в товарищеском матче с «Нефтчи» (2:1) на сборе в Турции.
В одном из игровых моментов Беньямин почувствовал боль в задней поверхности бедра. Медицинский штаб диагностировал у футболиста незначительное растяжение мышц.
Во вторник, 21-го января, игрок вместе с партнерами по команде провел утреннее занятие в тренажерном зале, а к работе с мячом Беньямин приступит через несколько дней.
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Источник — ФК Динамо Киев
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