Сетьен хочет вернуть Иньесту в Барселону

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о том, кого из легенд каталонского клуба он хотел бы вернуть в «Барселону»:
«Иньесту. Хотя он еще не завершил карьеру, может быть, нам удастся вернуть его».
Ранее сообщалось о том, что Сетьен хочет видеть в «Барселоне» хавбека «Наполи» Фабиана Руиса.
Иньеста сейчас выступает за японский клуб «Виссел Кобе».
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Источник — Sport.es
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