Сетьен хочет вернуть Иньесту в Барселону

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о том, кого из легенд каталонского клуба он хотел бы вернуть в «Барселону»:

«Иньесту. Хотя он еще не завершил карьеру, может быть, нам удастся вернуть его».

Ранее сообщалось о том, что Сетьен хочет видеть в «Барселоне» хавбека «Наполи» Фабиана Руиса.

Иньеста сейчас выступает за японский клуб «Виссел Кобе».