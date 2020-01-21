Сетьен хочет, чтобы Барселона купила Фабиана Руиса

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен определился с первым приоритетным трансфером.

Как сообщает El Chiringuito, специалист рассчитывает, что руководство клуба подпишет хавбека «Наполи» Фабиана Руиса. За 23-летнего испанца клубу придется заплатить около 80 млн евро.

Отметим, что Сетьен работал с Руисом, когда возглавлял «Бетис».

В этом сезоне Руис сыграл 25 матчей за «Наполи», забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.