Сетьен хочет, чтобы Барселона купила Фабиана Руиса

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен определился с первым приоритетным трансфером.
Как сообщает El Chiringuito, специалист рассчитывает, что руководство клуба подпишет хавбека «Наполи» Фабиана Руиса. За 23-летнего испанца клубу придется заплатить около 80 млн евро.
Отметим, что Сетьен работал с Руисом, когда возглавлял «Бетис».
В этом сезоне Руис сыграл 25 матчей за «Наполи», забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.
Напомним, что Фабиана Руиса также хочет подписать мадридский «Реал».
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Источник — El Chiringuito
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