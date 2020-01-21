Сетьен хочет, чтобы Барселона купила Фабиана Руиса

Ранее специалист работал с футболистом в «Бетисе»

  • 21.01.2020 17:37
  • 983 просмотра
  • 1 комментарий
Сетьен хочет, чтобы Барселона купила Фабиана Руиса
© Goal.com. Фабиан Руис
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен определился с первым приоритетным трансфером.
 
Как сообщает El Chiringuito, специалист рассчитывает, что руководство клуба подпишет хавбека «Наполи» Фабиана Руиса. За 23-летнего испанца клубу придется заплатить около 80 млн евро.
 
Отметим, что Сетьен работал с Руисом, когда возглавлял «Бетис».
 
В этом сезоне Руис сыграл 25 матчей за «Наполи», забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.
 
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Источник — El Chiringuito

(2 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 17:46
    0
    глядя на статистику не тяжело догадаться с позицией на поле
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 17:46
    0
    глядя на статистику не тяжело догадаться с позицией на поле
    Ссылка
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