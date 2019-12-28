Реал дает за Руиса 70 миллионов евро

«Реал» планирует усилить среднюю линию Фабианом Руисом.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, мадридский клуб готов заплатить «Наполи» 70 миллионов евро.
Отметим, что в этом сезоне Руис провел 21 матч за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет подписать 17-летнего хавбека «Фламенго».
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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