Реал хочет подписать 17-летнего хавбека Фламенго

Хавбек «Фламенго» и сборной Бразилии U-17 Рейньер Жезус может перейти в мадридский «Реал».

По данным источника, представители «сливочных» уже связались с окружением 17-летнего игрока, чтобы уточнить трансферную стоимость Рейньера, а также узнать о желании игрока покинуть команду.

Недавно хавбек продлил контракт с «Фламенго» до 2024 года, а сумма отступных в его соглашении с клубом составляет 35 млн евро.