Реал хочет подписать 17-летнего хавбека Фламенго

Рейньер Жезус может продолжить карьеру в мадридском клубе

  • 27.12.2019 20:10
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Реал хочет подписать 17-летнего хавбека Фламенго
© Twitter. Рейньер Жезус
Хавбек «Фламенго» и сборной Бразилии U-17 Рейньер Жезус может перейти в мадридский «Реал».
 
По данным источника, представители «сливочных» уже связались с окружением 17-летнего игрока, чтобы уточнить трансферную стоимость Рейньера, а также узнать о желании игрока покинуть команду. 
 
Недавно хавбек продлил контракт с «Фламенго» до 2024 года, а сумма отступных в его соглашении с клубом составляет 35 млн евро.
 
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Источник — FOX Sports

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