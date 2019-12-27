Реал хочет подписать 17-летнего хавбека Фламенго

Хавбек «Фламенго» и сборной Бразилии U-17 Рейньер Жезус может перейти в мадридский «Реал».
По данным источника, представители «сливочных» уже связались с окружением 17-летнего игрока, чтобы уточнить трансферную стоимость Рейньера, а также узнать о желании игрока покинуть команду.
Недавно хавбек продлил контракт с «Фламенго» до 2024 года, а сумма отступных в его соглашении с клубом составляет 35 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» не собирается совершать трансферы в январе.
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Источник — FOX Sports
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