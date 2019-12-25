Реал не собирается совершать трансферы в январе

Мадридский «Реал» не планирует покупать новых игроков этой зимой.

Как сообщает Marca, руководство клуба и главный тренер Зинедин Зидан верят в нынешний состав. Отмечается, что во второй части сезона Зидан ожидает прогресса от Эдена Азара, Луки Йовича и Гарета Бэйла.

«Реал» занимает второе место в Ла Лиге, отставая от лидирующей «Барселоны» на два очка. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити».