Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Матч с Возняцки будет интересным и эмоциональным»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская во втором раунде Australian Open сыграет с Каролин Возняцки, для которой турнир в Мельбурне станет последним в карьере.
Украинка поделилась ожиданиями от матча:
«Я не особо думаю о том, что для Возняцки наш матч может стать последним. Только вчера я прочитала, что это ее заключительный турнир. Я не сильно хочу об этом говорить.
Для меня это просто еще один матч. Для нее – не знаю. Думаю, что завтра будет интересный матч, очень эмоциональный».
Матч Ястремская – Возняцки состоится сегодня ночью, не ранее 3:30 по Киеву.
Источник — Большой теннис Украины
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