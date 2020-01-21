Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Матч с Возняцки будет интересным и эмоциональным»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская во втором раунде Australian Open сыграет с Каролин Возняцки, для которой турнир в Мельбурне станет последним в карьере.

Украинка поделилась ожиданиями от матча:

«Я не особо думаю о том, что для Возняцки наш матч может стать последним. Только вчера я прочитала, что это ее заключительный турнир. Я не сильно хочу об этом говорить.

Для меня это просто еще один матч. Для нее – не знаю. Думаю, что завтра будет интересный матч, очень эмоциональный».

Матч Ястремская – Возняцки состоится сегодня ночью, не ранее 3:30 по Киеву.