Стало известно время начала матча Ястремской против Возняцки

В среду, 22 января, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№21 WTA) сыграет еще один поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В матче второго круга 19-летняя украинка сразится против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки из Дании.
Встреча состоится вторым запуском на арене Маргарет Корт после встречи Наоми Осака – Чжэн Сайсай. Ориентировочное время начала матча – не ранее 03:30 по Киеву.
Отметим, что в первом круге Ястремская не оставила шансов Кайе Юван.
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Источник — Sport.ua
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