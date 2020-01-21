Стало известно время начала матча Ястремской против Возняцки

Украинка сыграет против экс-первой ракетки мира на арене Маргарет Корт

  • 21.01.2020 08:32
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Стало известно время начала матча Ястремской против Возняцки
© Australian Open. Даяна Ястремская
В среду, 22 января, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№21 WTA) сыграет еще один поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
В матче второго круга 19-летняя украинка сразится против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки из Дании.
 
Встреча состоится вторым запуском на арене Маргарет Корт после встречи Наоми Осака – Чжэн Сайсай. Ориентировочное время начала матча – не ранее 03:30 по Киеву.
 
Отметим, что в первом круге Ястремская не оставила шансов Кайе Юван.
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Источник — Sport.ua

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