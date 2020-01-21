Десна может подписать Гуцуляка

Полузащитник «Карпат» Алексей Гуцуляк в ближайшее время может стать игроком «Десны».
Контракт хавбека со львовским клубом рассчитан до 2022 года, и это может стать препятствием на пути к осуществлению трансфера. Однако из-за задолженностей «Карпат» по зарплате Гуцуляк может стать свободным агентом.
В нынешнем сезоне Гуцуляк провел за «Карпаты» 12 матчей в УПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
Интерес к Гуцуляку также проявляет «Александрия».
Сегодня «Карпаты» объявили о прекращении сотрудничества с 4 игроками.
Источник — Динамомания
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