Десна может подписать Гуцуляка

«Карпаты» могут потерять еще одного игрока

  • 21.01.2020 20:11
  • 1423 просмотра
  • 5 комментариев
Десна может подписать Гуцуляка
© ФК Карпаты. Алексей Гуцуляк

Полузащитник «Карпат» Алексей Гуцуляк в ближайшее время может стать игроком «Десны».

Контракт хавбека со львовским клубом рассчитан до 2022 года, и это может стать препятствием на пути к осуществлению трансфера. Однако из-за задолженностей «Карпат» по зарплате Гуцуляк может стать свободным агентом.

В нынешнем сезоне Гуцуляк провел за «Карпаты» 12 матчей в УПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Интерес к Гуцуляку также проявляет «Александрия».

Сегодня «Карпаты» объявили о прекращении сотрудничества с 4 игроками.

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Источник — Динамомания

(4 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.01.2020 21:18
    -4
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.01.2020 20:45
    0
    Чесно кажучи навіть не знаю навіщо він Десні. Його навіть Рух забракував. Рябоконю видніше
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    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 21.01.2020 20:38
    +1
    Гуцул...пнх...вали...пі*0н...
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    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 21.01.2020 20:37
    -2
    Десна пишет опытных игроков потому как раз наоборот поборется-особенно в кубке
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    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 21.01.2020 20:32
    +3
    очень много новых игроков..я думаю второй круг ДЕСНА посыпится
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 21.01.2020 20:32
    +3
    очень много новых игроков..я думаю второй круг ДЕСНА посыпится
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 21.01.2020 20:38
    +1
    Гуцул...пнх...вали...пі*0н...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.01.2020 20:45
    0
    Чесно кажучи навіть не знаю навіщо він Десні. Його навіть Рух забракував. Рябоконю видніше
    Ссылка
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