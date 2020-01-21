В среду, 22 января «Манчестер Юнайтед» в 24-м туре АПЛ дома примет «Бернли». Начало матча – в 22:15 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Беларусь 5».
После 23 туров «Манчестер Юнайтед» идет пятым в турнирной таблице АПЛ с 34 очками в активе. «Бернли» - 14-й с 27 очками.
«Манчестер Юнайтед» - «Бернли». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
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Источник — Sport.ua
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