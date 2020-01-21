Карпаты все же отправятся на сбор в Турцию

«Карпаты» на официальном сайте объявили, что 25-го января футболисты отправятся на сбор в Турцию.
Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем подготовка может не состояться, однако клуб уже оплатил перелет и проживание, а также договорился о спаррингах.
«Карпаты» проведут 6 контрольных матчей.
В Украину команда вернется к возобновлению чемпионата 22-го февраля.
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Источник — ФК Карпаты
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Доречі ось репортаж про спонсора Карпат. При ньому Карпати грали у футбол !
Доречі ось репортаж про спонсора Карпат. При ньому Карпати грали у футбол !
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