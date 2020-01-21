Карпаты все же отправятся на сбор в Турцию

«Карпаты» на официальном сайте объявили, что 25-го января футболисты отправятся на сбор в Турцию.

Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем подготовка может не состояться, однако клуб уже оплатил перелет и проживание, а также договорился о спаррингах.

«Карпаты» проведут 6 контрольных матчей.

В Украину команда вернется к возобновлению чемпионата 22-го февраля.

Сегодня «Карпаты» сообщили об уходе ряда ведущих игроков.