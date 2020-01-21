Андрей БОРЯЧУК: «До Шевченко мне расти и расти»

23-летний форвард на правах аренды полтора года проведет в «Ризеспоре». Борячук стал третьим украинцем в клубе после Николая Морозюка и Дениса Гармаша, который также перебрался в турецкий клуб на правах аренды. О количестве украинцев в клубе Борячука первым делом спросили на пресс-конференции, на которой его представили в качестве игрока «Ризеспора».

«Думаю, дело не в количестве украинцев, а в качестве. Главное – качество футболистов. Для меня большой плюс, что в «Ризеспоре» есть украинцы. Это облегчит нам адаптацию. Тем более Морозюк уже долгое время выступает здесь. Он на правах старшего товарища помогает и подсказывает».

«Мне приятно находится здесь. В Турции очень приятные, теплые и гостеприимные люди. Приятно, что «Ризеспор» на протяжении определенного времени наблюдал за мной и мы пришли к подписанию контракта. Для меня это огромный плюс. Своей работой я хочу помочь клубу, а клуб – поможет мне».

«Сегодня я первый день тренировался в общей группе. Тренер все видит. Думаю, я докажу, что достоин шанса играть в основном составе. То, что я здесь иностранец, считаю, не проблема. Главное своей игрой доказывать, что ты достоин играть».

«Думаю ли я о том, что могу быть как Шевченко. Нет. До Шевченко мне в игровом плане расти и расти. Нужно отталкиваться от своей игры и своих сильных качеств», - сказал Борячук.