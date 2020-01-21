Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Игроки Шахтера заставляют постоянно прогрессировать»

Перспективный защитник – о возвращении в стан «горняков»

  • 21.01.2020 16:58
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Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Игроки Шахтера заставляют постоянно прогрессировать»
© ФК Шахтер Донецк. Игорь Кирюханцев
23-летний защитник «Шахтера» Игорь Кирюханцев, выступавший в последнее время на правах аренды за «Мариуполь», прокомментировал возвращение в донецкий клуб.
 
«Очень рад, что представилась возможность провести сборы с «Шахтером». Это мой родной клуб, где я вырос и много лет играл в командах Академии, и можно сказать, что вернулся домой.
 
Первые впечатления от работы, от тренерского штаба только положительные: хорошие тренировки, интересные упражнения. Главное, что рядом футболисты такого класса, которые заставляют постоянно прогрессировать. Это чувствуется на каждом занятии. Хочу показать максимум. Приложу все усилия, чтобы хорошо себя проявить на сборах и заслужить шанс остаться в команде», - сказал Кирюханцев.
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Источник — ФК Шахтер Донецк

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