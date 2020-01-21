В среду, 22 января, состоится матч четвертьфинала Кубка Италии, в котором «Ювентус» примет «Рому».
Поединок пройдет на стадионе «Альянц Стадиум». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Ювентус» – «Рома» покажет телеканал Sky Sports italia.
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Источник — Sport.ua
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