Бавария согласовала переход защитника Реала

«Бавария» согласовала переход защитника мадридского «Реала» Альваро Одриосолы.
Как сообщает Onda Cero, мюнхенский клуб арендует 24-летнего футболиста до конца сезона-2019/2020. О переходе игрока будет объявлено в ближайшее время. Включает ли сделка опцию выкупа Одриосолы, неизвестно.
Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.
В этом сезоне Одриосола сыграл 5 матчей за «Реал».
Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет подписать защитника «Шахтера» Додо.
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Источник — Onda Cero
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