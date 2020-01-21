Бавария согласовала переход защитника Реала

«Бавария» согласовала переход защитника мадридского «Реала» Альваро Одриосолы.

Как сообщает Onda Cero, мюнхенский клуб арендует 24-летнего футболиста до конца сезона-2019/2020. О переходе игрока будет объявлено в ближайшее время. Включает ли сделка опцию выкупа Одриосолы, неизвестно.

Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне Одриосола сыграл 5 матчей за «Реал».