Заря нашла нового соперника на утренний матч 22 января

Произошли изменения в графике контрольных матчей луганской «Зари» на учебно-тренировочном сборе в Турции. Завтра, 22 января, «черно-белые» проведут два товарищеских поединка.
Утром в 09:30 по киевскому времени луганская команда встретится с клубом «Нефтчи» из города Кочкор-Ата, представителем высшего дивизиона Кыргызстана, находящимся на 4-м месте своего чемпионата.
Как и планировалось, после обеда состоится встреча с польским клубом «Лодзь». Начнется она в 14:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что запланированный на 22 января поединок с боснийским «Челиком» был отменен.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.