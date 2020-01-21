Заря нашла нового соперника на утренний матч 22 января

Произошли изменения в графике контрольных матчей луганской «Зари» на учебно-тренировочном сборе в Турции. Завтра, 22 января, «черно-белые» проведут два товарищеских поединка.

Утром в 09:30 по киевскому времени луганская команда встретится с клубом «Нефтчи» из города Кочкор-Ата, представителем высшего дивизиона Кыргызстана, находящимся на 4-м месте своего чемпионата.

Как и планировалось, после обеда состоится встреча с польским клубом «Лодзь». Начнется она в 14:00 по киевскому времени.