Заря нашла нового соперника на утренний матч 22 января

Утром луганчане встретятся с командой «Нефтчи» Кочкор-Ата из Кыргызстана

  • 21.01.2020 15:35
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Заря нашла нового соперника на утренний матч 22 января
© ФК Заря Луганск
Произошли изменения в графике контрольных матчей луганской «Зари» на учебно-тренировочном сборе в Турции. Завтра, 22 января, «черно-белые» проведут два товарищеских поединка.
 
Утром в 09:30 по киевскому времени луганская команда встретится с клубом «Нефтчи» из города Кочкор-Ата, представителем высшего дивизиона Кыргызстана, находящимся на 4-м месте своего чемпионата. 
 
Как и планировалось, после обеда состоится встреча с польским клубом «Лодзь». Начнется она в 14:00 по киевскому времени.
 
Ранее сообщалось, что запланированный на 22 января поединок с боснийским «Челиком» был отменен.
 
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Источник — ФК Заря

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