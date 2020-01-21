Челси и Тоттенхэм отказались покупать Заа

Один из лидеров «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа не покинет свой клуб в январе.

Игроком долгое время интересовались «Челси» и «Тоттенхэм». Как сообщает Daily Mail, оба клуба не готовы платить 80 миллионов евро за ивуарийца.

В этом сезоне Заа провел 23 матча за «Кристал Пэлас», забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.