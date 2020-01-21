Челси и Тоттенхэм отказались покупать Заа

Один из лидеров «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа не покинет свой клуб в январе.
Игроком долгое время интересовались «Челси» и «Тоттенхэм». Как сообщает Daily Mail, оба клуба не готовы платить 80 миллионов евро за ивуарийца.
В этом сезоне Заа провел 23 матча за «Кристал Пэлас», забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.
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Источник — Daily Mail
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