Несколько игроков Колоса отравились перед первым спаррингом в Турции

Наставник «Колоса» Руслан Костышин – о первых днях сбора

  • 21.01.2020 14:00
  • 845 просмотров
  • 2 комментария
Несколько игроков Колоса отравились перед первым спаррингом в Турции
© ФК Колос. Руслан Костышин

На сборе в Турции «Колос» наигрывает различные игровые схемы.  

–  Мы пробуем разные схемы, –  сказал Костышин. –  В первой части сезона мы играли по одной схеме, парни ее понимают. Пока первый этап сборов На сборе в Турции «Колос» наигрует различные игровые схемы.  

Также Руслан Костышин рассказал, что в первом матче на сборе - с «Академикой» (3:0) - несколько игроков не смогли сыграть из-за отравления.

«Несколько человек отравилось перед матчем. Трое не смогли сыграть, а Литвин быстро перенес и играл после отравления», - сказал Костышин.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

(5 голосов)

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Комментарии
    Maradona
    online
      Maradona, 21.01.2020 15:02
    +1
    Треба обережно із All Inclusive
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 21.01.2020 14:15
    0
    Понимаю футболистов, трудно перейти на нормальные продукты, после наших заменителей масла, мяса, молока и сметаны. Мое соболезнование...
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 21.01.2020 15:02
    +1
    Треба обережно із All Inclusive
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 21.01.2020 14:15
    0
    Понимаю футболистов, трудно перейти на нормальные продукты, после наших заменителей масла, мяса, молока и сметаны. Мое соболезнование...
    Ссылка
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