Несколько игроков Колоса отравились перед первым спаррингом в Турции

На сборе в Турции «Колос» наигрывает различные игровые схемы.
– Мы пробуем разные схемы, – сказал Костышин. – В первой части сезона мы играли по одной схеме, парни ее понимают. Пока первый этап сборов На сборе в Турции «Колос» наигрует различные игровые схемы.
Также Руслан Костышин рассказал, что в первом матче на сборе - с «Академикой» (3:0) - несколько игроков не смогли сыграть из-за отравления.
«Несколько человек отравилось перед матчем. Трое не смогли сыграть, а Литвин быстро перенес и играл после отравления», - сказал Костышин.
Источник — ФК Колос Ковалевка
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