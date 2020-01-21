Несколько игроков Колоса отравились перед первым спаррингом в Турции

На сборе в Турции «Колос» наигрывает различные игровые схемы.

– Мы пробуем разные схемы, – сказал Костышин. – В первой части сезона мы играли по одной схеме, парни ее понимают. Пока первый этап сборов На сборе в Турции «Колос» наигрует различные игровые схемы.

Также Руслан Костышин рассказал, что в первом матче на сборе - с «Академикой» (3:0) - несколько игроков не смогли сыграть из-за отравления.

«Несколько человек отравилось перед матчем. Трое не смогли сыграть, а Литвин быстро перенес и играл после отравления», - сказал Костышин.