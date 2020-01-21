ВИДЕО. Это кричит Шарапова! Свитолина прошла забавный теннисный квиз

Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла забавный теннисный квиз и ответила на все вопросы правильно.
Пятая ракетка мира успешно стартовала на первом турнире Большого шлема в этом году. В матче первого круга украинка обыграла британку Кэти Бултер со счетом 6:4, 7:5. Первая ракетка Украины в седьмой раз за восемь лет смогла преодолеть стартовый раунд на Australian Open.
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Источник — Евроспорт
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