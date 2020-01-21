Фомин в ближайшее время вернется в общую группу Мариуполя

33-летний форвард залечил повреждение

  • 21.01.2020 13:16
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Фомин в ближайшее время вернется в общую группу Мариуполя
© ФК Мариуполь. Руслан Фомин

Нападающий «Мариуполя» Руслан Фомин, получивший повреждение в начале декабря, в поединке с «Шахтером», готов вернуться в общую группу команды Александра Бабича.

«Нужно постепенно входить, период времени прошел довольно значительный. Шесть недель все-таки.  И нужно не спеша через упражнения подойти к общей группе, что я, в общем, и делаю сейчас. Я буду доволен, когда буду регулярно тренироваться, выходить на поле и играть. Это будет для меня самое большое счастье», - сказал Фомин.

Отметим, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл всего четыре матча в УПЛ.

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Источник — ТК Футбол

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