Фомин в ближайшее время вернется в общую группу Мариуполя

Нападающий «Мариуполя» Руслан Фомин, получивший повреждение в начале декабря, в поединке с «Шахтером», готов вернуться в общую группу команды Александра Бабича.

«Нужно постепенно входить, период времени прошел довольно значительный. Шесть недель все-таки. И нужно не спеша через упражнения подойти к общей группе, что я, в общем, и делаю сейчас. Я буду доволен, когда буду регулярно тренироваться, выходить на поле и играть. Это будет для меня самое большое счастье», - сказал Фомин.

Отметим, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл всего четыре матча в УПЛ.