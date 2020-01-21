Ибрагим КАРГБО: «В Динамо чувствую себя как дома»

Новичок киевского «Динамо» Ибрагим Каргбо поделился первыми впечатлениями от пребывания на учебно-тренировочном сборе в Турции.

- Тебя в команде называют Ибра. Такое прозвище у тебя было всегда?

- Когда я только пришел в команду, тренер спросил, как мне нравится, чтобы меня называли. Я сказал, что Ибра будет хорошо. Когда я играл в Бельгии, меня также называли Джуниор. Ибра же мне нравится, потому что Ибрагимович – сильный игрок, я даже хочу быть в чем-то похожим на него.

- Ты впервые сыграл за «Динамо» против «Легии». Какие впечатления остались?

- На первых минутах я был немного взволнован, поскольку это была первая игра за новую команду, но постепенно становился более уверенным. Это был хороший спарринг против команды, которая выступает в еврокубках, и в матчах с такими соперниками можно набирать форму и показывать свои лучшие качества.

- Во втором матче с «Нефтчи» тебя также задействовали на фланге в полузащите – насколько известно, это не основная твоя позиция...

- Да, действительно, в этом матче я действовал на правом фланге, в поединке с «Легией» – на левом, но моя основная позиция – в центре нападения. Там я чувствую себя наиболее комфортно. Но я тяжело работаю и хочу приносить пользу команде, поэтому готов сыграть на любой позиции в атаке.

- Сегодняшний тренировочный день прошел в тренажерном зале. Как ты отнесся к этому?

- Думаю, очень полезно несколько раз в неделю поработать над разными группами мышц. Многие команды исповедуют силовой футбол, поэтому мы должны быть физически сильными и выносливыми. И когда каждый день футбол, иногда хорошо сделать перерыв, чтобы отдохнуть.

- Было что-то, что поразило тебя, что стало самым сложным?

- Особенно мне понравились упражнения на стабилизацию и баланс, которые очень важны для футболистов. В целом, сегодняшняя тренировка в зале была восстановительной, которую можно продолжить в сауне.

- Ты быстро адаптируешься в команде. Сколько времени понадобится, по твоим ощущениям, для полной адаптации?

- На самом деле, я уже чувствую себя как дома. Мы смеемся, шутим с партнерами по команде, следим друг за другом в Instagram.

- Первый забитый мяч ускорит этот процесс?

- Действительно, не могу дождаться, когда забью первый мяч за «Динамо». Это очень важно для меня, а также для команды и ее болельщиков.