Ибрагим КАРГБО: «В Динамо чувствую себя как дома»

Футболисту не терпится забить свой первый мяч за киевский клуб

  • 21.01.2020 12:45
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Ибрагим КАРГБО: «В Динамо чувствую себя как дома»
© ФК Динамо Киев. Ибрагим Каргбо

Новичок киевского «Динамо» Ибрагим Каргбо поделился первыми впечатлениями от пребывания на учебно-тренировочном сборе в Турции.

- Тебя в команде называют Ибра. Такое прозвище у тебя было всегда?
- Когда я только пришел в команду, тренер спросил, как мне нравится, чтобы меня называли. Я сказал, что Ибра будет хорошо. Когда я играл в Бельгии, меня также называли Джуниор. Ибра же мне нравится, потому что Ибрагимович – сильный игрок, я даже хочу быть в чем-то похожим на него.

- Ты впервые сыграл за «Динамо» против «Легии». Какие впечатления остались?
- На первых минутах я был немного взволнован, поскольку это была первая игра за новую команду, но постепенно становился более уверенным. Это был хороший спарринг против команды, которая выступает в еврокубках, и в матчах с такими соперниками можно набирать форму и показывать свои лучшие качества.

- Во втором матче с «Нефтчи» тебя также задействовали на фланге в полузащите – насколько известно, это не основная твоя позиция...
- Да, действительно, в этом матче я действовал на правом фланге, в поединке с «Легией» – на левом, но моя основная позиция – в центре нападения. Там я чувствую себя наиболее комфортно. Но я тяжело работаю и хочу приносить пользу команде, поэтому готов сыграть на любой позиции в атаке.

- Сегодняшний тренировочный день прошел в тренажерном зале. Как ты отнесся к этому?
- Думаю, очень полезно несколько раз в неделю поработать над разными группами мышц. Многие команды исповедуют силовой футбол, поэтому мы должны быть физически сильными и выносливыми. И когда каждый день футбол, иногда хорошо сделать перерыв, чтобы отдохнуть.

- Было что-то, что поразило тебя, что стало самым сложным?
- Особенно мне понравились упражнения на стабилизацию и баланс, которые очень важны для футболистов. В целом, сегодняшняя тренировка в зале была восстановительной, которую можно продолжить в сауне.

- Ты быстро адаптируешься в команде. Сколько времени понадобится, по твоим ощущениям, для полной адаптации?
- На самом деле, я уже чувствую себя как дома. Мы смеемся, шутим с партнерами по команде, следим друг за другом в Instagram.

- Первый забитый мяч ускорит этот процесс?
- Действительно, не могу дождаться, когда забью первый мяч за «Динамо». Это очень важно для меня, а также для команды и ее болельщиков.

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Источник — ФК Динамо Киев

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