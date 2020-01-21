Элина СВИТОЛИНА: «В следующий раунд»

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход во второй раунд Australian Open-2020 после победы над британской спортсменкой Кэти Бултер (6:4, 7:5).
«В следующий раунд Australian Open», — написала Свитолина в Instagram.
Во втором круге соревнований Свитолина сыграет с Лорен Дэвис из США (№62 WTA).
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Источник — Instagram
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