ВИДЕО. Мастер! Как Ибрагимович блестяще работает с мячом

Форвард итальянского «Милана» Златан Ибрагимович демонстрирует мастерство даже на тренировках клуба.
На одном из занятий шведский футболист принял мяч на грудь и обработал его в красивейшем стиле.
Напомним, Златан перешел в «Милан» в начале года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента.
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