Давид ХОЧОЛАВА: «После отпуска приходится очень сложно»

Защитник «Шахтера» Давид Хочолава поделился впечатлениями от старта тренировочных сборов «горняков».

– Позади месяц отдыха. Как прошел отпуск и с каким настроением приступаешь к работе?

– Отпуск провел хорошо. Надо сказать, отдых получился активным: почти каждый день играли в мини-футбол с ребятами из команды, что тоже очень важно. Настрой у всех серьезный. Впереди важные матчи, и мы уже начали подготовку. В первый же день на сборе была отличная полуторачасовая, очень футбольная тренировка.

– Открой секрет: как надо проводить отпуск, чтобы в первые дни сборов было легче втянуться?

– Обязательно в последние дней десять или две недели надо бегать, в спортзал ходить, в футбол играть. Главное – не останавливаться!

– На первую тренировку все вышли в прекрасном настроении, с улыбками. Это потому что уже соскучились друг по другу, по полю?

– Да все вместе, наверное! Потому что в отпуске с некоторыми ребятами часто встречались, других давно не видели. Все рады собраться, и у команды действительно отличный настрой. Ну и по большому полю, по мячу соскучились тоже.

– Первые дни сборов самые тяжелые. В чем их особенность?

– Акцент в основном на физической подготовке, и приходится очень сложно, особенно после отпуска, когда футболисты пребывают не в лучших кондициях. Так что эти десять дней будут самыми трудными.

– Какие цели у тебя на вторую часть сезона?

– Прежде всего давайте говорить о первом противостоянии: хочется победить в матчах с «Бенфикой» и пройти дальше в Лиге Европы. А в чемпионате Украины, конечно же, надо выигрывать золото!