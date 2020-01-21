Спортинг сэкономит 400 тысяч евро из-за досрочного ухода Фернандо в Шахтер

Досрочное возвращение в «Шахтер» бразильца Фернандо из «Спортинга» позволит лиссабонскому клубу сэкономить денежные средства на оплату труда футболиста.

Как стало известно Sport.ua, по условиям соглашения «Спортинг» ежемесячно платил Фернандо зарплату в размере около 100 тысяч евро. К моменту расторжения договора лиссабонцы выплатили хавбеку уже порядка полумиллиона евро, но сэкономят около 400 тысяч, которые должны были бы заплатить игроку до конца сезона.

За первую команду «Спортинга» Фернандо из-за восстановления от травмы, а также затянувшейся реабилитации и неспособности выиграть конкуренцию не провел ни одного поединка. На его счету лишь 6 матчей и 1 гол за дубль «Спортинга».

Напомним, накануне Фернандо в составе делегации «Шахтера» прибыл в Турцию, где у «горняков» запланировано проведение январского тренировочного сбора.