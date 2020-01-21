Спортинг сэкономит 400 тысяч евро из-за досрочного ухода Фернандо в Шахтер

Отъезд бразильского вингера позволил португальцам несколько облегчить зарплатную ведомость

  • 21.01.2020 10:18
  • 948 просмотров
  • 5 комментариев
Спортинг сэкономит 400 тысяч евро из-за досрочного ухода Фернандо в Шахтер
© ФК Шахтер. Фернандо

Досрочное возвращение в «Шахтер» бразильца Фернандо из «Спортинга» позволит лиссабонскому клубу сэкономить денежные средства на оплату труда футболиста.

Как стало известно Sport.ua, по условиям соглашения «Спортинг» ежемесячно платил Фернандо зарплату в размере около 100 тысяч евро. К моменту расторжения договора лиссабонцы выплатили хавбеку уже порядка полумиллиона евро, но сэкономят около 400 тысяч, которые должны были бы заплатить игроку до конца сезона.

За первую команду «Спортинга» Фернандо из-за восстановления от травмы, а также затянувшейся реабилитации и неспособности выиграть конкуренцию не провел ни одного поединка. На его счету лишь 6 матчей и 1 гол за дубль «Спортинга».

Напомним, накануне Фернандо в составе делегации «Шахтера» прибыл в Турцию, где у «горняков» запланировано проведение январского тренировочного сбора.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    steelmaker
      steelmaker, 21.01.2020 10:46
    0
    Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 10:29
    хотя и динамо Андре( если помните такого) во Франции на год за лям баксов в аренду отдавало.
    речь о зарплате игрока. Спортинг его взял в бесплатную аренду с обязательством выплаты полной зарплаты. Об этом речь.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 10:33
    -2
    забавно, после динамо и бордо Андре успел засветится в том же спортинге ненадолго. походу это португальское динамо.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 10:30
    -1
    слова Андре что он обречён на успех в Европе до сих пор в памяти
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 10:29
    -1
    хотя и динамо Андре( если помните такого) во Франции на год за лям баксов в аренду отдавало.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 10:29
    -1
    нехило шахта развела португалов
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 21.01.2020 10:46
    0
    Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 10:29
    хотя и динамо Андре( если помните такого) во Франции на год за лям баксов в аренду отдавало.
    речь о зарплате игрока. Спортинг его взял в бесплатную аренду с обязательством выплаты полной зарплаты. Об этом речь.
    Ссылка
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