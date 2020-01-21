Жуниор МОРАЕС: «Начнем сборы в хорошем настроении»

32-летний форвард донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес поделился ожиданиями от учебно-тренировочного сбора, который «горянки» проведут в Турции.
«Давайте начнем учебно-тренировочный сбор в хорошем настроении!», — написал Мораес в Instagram.
В текущем сезоне Мораес провел за «Шахтер» 24 матча во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач.
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Источник — Instagram
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