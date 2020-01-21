Владислав ВАКУЛА: «С адаптацией в Шахтере проблем не было»

Атакующий полузащитник Владислав Вакула поделился впечатлениями от вызова на сборы с донецким «Шахтером».
«С адаптацией проблем не было. Все ребята хорошо приняли. Поближе пока познакомиться не удалось, но, думаю, все в процессе. Все будет хорошо», – сказал Вакула.
Напомним, Вакула подписал контракт с «горняками» еще в августе 2019 года, но первую часть сезона провел в аренде в «Мариуполе».
Ранее сообщалось о том, что на сбор в Турцию с «Шахтером» отправился также Игорь Кирюханцев.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.