Владислав ВАКУЛА: «С адаптацией в Шахтере проблем не было»

Атакующий полузащитник Владислав Вакула поделился впечатлениями от вызова на сборы с донецким «Шахтером».

«С адаптацией проблем не было. Все ребята хорошо приняли. Поближе пока познакомиться не удалось, но, думаю, все в процессе. Все будет хорошо», – сказал Вакула.

Напомним, Вакула подписал контракт с «горняками» еще в августе 2019 года, но первую часть сезона провел в аренде в «Мариуполе».