ВИДЕО. Селезнев вновь вышел на ринг

34-летний украинский форвард турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев продолжает демонстрировать успехи не только на поле, но и на ринге.

«Никогда не сдавайся», — прокомментировал Селезнев свою тренировку по боксу.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 17 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.