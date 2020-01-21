ВИДЕО. Селезнев вновь вышел на ринг

34-летний украинский форвард турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев продолжает демонстрировать успехи не только на поле, но и на ринге.
«Никогда не сдавайся», — прокомментировал Селезнев свою тренировку по боксу.
В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 17 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.
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