ВИДЕО. Селезнев пробует свои силы в боксе

34-летний украинский форвард турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев увлекается боксом.

«Никогда не сдавайся», — написал в Instagram Селезнев, выложив видео со своей тренировке в ринге.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 15 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.