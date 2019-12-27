ВИДЕО. Селезнев пробует свои силы в боксе

34-летний украинский форвард турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев увлекается боксом.
«Никогда не сдавайся», — написал в Instagram Селезнев, выложив видео со своей тренировке в ринге.
В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 15 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Источник — Instagram
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