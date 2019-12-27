ВИДЕО. Селезнев пробует свои силы в боксе

Украинский форвард «Бурсаспора» вышел в ринг

  • 27.12.2019 13:10
  • 1417 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Селезнев пробует свои силы в боксе
© Instagram. Евгений Селезнев

34-летний украинский форвард турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев увлекается боксом.

«Никогда не сдавайся», — написал в Instagram Селезнев, выложив видео со своей тренировке в ринге.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 15 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🐊🐊🐊🐊🐊100%never give up!

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    iravik83
      iravik83, 27.12.2019 14:16
    +1
    Красава!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 27.12.2019 13:57
    +2
    Одним словом "ЦАРЬ".!!!
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 27.12.2019 13:55
    +2
    кормить семью можно не одним футболом)) Кормилец №1 )
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 27.12.2019 13:57
    +2
    Одним словом "ЦАРЬ".!!!
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 27.12.2019 13:55
    +2
    кормить семью можно не одним футболом)) Кормилец №1 )
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 27.12.2019 14:16
    +1
    Красава!!
    Ссылка
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