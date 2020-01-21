Карлос ДЕ ПЕНА: «Добились хорошей победы»

27-летний уругвайский вингер «Динамо» Карлос де Пена прокомментировал победу киевского клуба над «Нефтчи» (2:1) в товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах.
«Продолжаем подготовку! Сегодня добились хорошей победы», — написал де Пена в Instagram.
Де Пена вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и провел весь первый тайм встречи.
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Источник — Instagram
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