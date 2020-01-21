Карлос ДЕ ПЕНА: «Добились хорошей победы»

Вингер «Динамо» доволен итогом товарищеского матча с «Нефтчи» (2:1)

  • 21.01.2020 09:06
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Карлос ДЕ ПЕНА: «Добились хорошей победы»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

27-летний уругвайский вингер «Динамо» Карлос де Пена прокомментировал победу киевского клуба над «Нефтчи» (2:1) в товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах.

«Продолжаем подготовку! Сегодня добились хорошей победы», — написал де Пена в Instagram.

Де Пена вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и провел весь первый тайм встречи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We continue with preparation! Today with a good win! 🔋⚽️

Публикация от Carlos de Pena (@carlosdepena)

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Источник — Instagram

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