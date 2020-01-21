ФОТО. Даяна Ястремская – Кайа Юван. Как это было

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№21 WTA) с победы стартовала на Australian Open. В матче первого круга украинка разобралась с победительницей квалификации Кайей Юван из Словении (№127 WTA).
Как это было – смотрите на фото ниже:
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Источник — Sport.ua
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