Андрей ВОРОБЕЙ: «В текущем сезоне Динамо своего не упустит»

Бывший нападающий «Шахтера» считает, что киевляне финишируют вторыми в чемпионате Украины

  • 21.01.2020 08:49
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Андрей ВОРОБЕЙ: «В текущем сезоне Динамо своего не упустит»
© ФК Динамо Киев
Бывший нападающий «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей спрогнозировал итоги сезона.
 
— Андрей, интрига в борьбе за золотые медали умерла?
— Я не знаю, что должно произойти, чтобы «Шахтер» разбазарил 14-очковое преимущество перед ближайшим конкурентом.
 
— Кто станет шестой командой по итогам первого этапа УПЛ?
— Учитывая оставшийся календарь, я отдаю предпочтение «Мариуполю». Хотя сюрприза можно ждать и от «Олимпика», который возглавляет сильный специалист. Все решится в последнем туре.  
 
— Спрогнозируйте вторую и третью команды по итогам чемпионата?
— Думаю, «Динамо» не упустит своего и не отдаст второе место конкурентам. А бронзовым призером, считаю, будет «Заря».
 
— Кто покинет элитный дивизион?
— Те события, которые разворачиваются вокруг «Карпат», не дают повода для оптимизма львовским болельщикам. «Бело-зеленые» – главный претендент на вылет.
 
— Кто из Первой лиги пополнит элитный дивизион в следующем сезоне?
— Борьба за попадание в Премьер-лигу сейчас там серьезная. Но если говорить более конкретно, то я поставлю на «Рух», «Оболонь-Бровар» и «Металлист 1925».
 
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Источник — zbirna.com

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