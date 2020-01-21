БАБИЧ – о первом матче на сборах: «Понимали, что будет много ошибок»

Главный тренер «Мариуполя» рад, что закончили без травм

  • 21.01.2020 08:18
  • 482 просмотра
  • 0 комментариев
БАБИЧ – о первом матче на сборах: «Понимали, что будет много ошибок»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич
Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал исход контрольного матча против команды «Кызылжар» (1:1).
 
«Понятно, что сейчас важен не результат, а то задание, которые мы ставили перед ребятами. Видно было, что они старались выполнять его, хотя конечно, после большой паузы отсутствие игрового тонуса заметно. Самое главное, что закончили без травм. 
 
Новые ребята где-то еще не совсем понимают наши требования, но в целом я доволен. Понимали, что будет много ошибок, но нам нужен был этот материал для анализа и дальнейшей работы. Радует, что забил наш молодой игрок Антон Байдал,  могли, конечно, еще забивать, но не вышло», – сказал Бабич.
 
Напомним, следующий спарринг «Мариуполь» проведет 24 января против «Динамо-Брест» из Беларуси.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Мариуполь

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности