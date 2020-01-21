БАБИЧ – о первом матче на сборах: «Понимали, что будет много ошибок»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал исход контрольного матча против команды «Кызылжар» (1:1).
«Понятно, что сейчас важен не результат, а то задание, которые мы ставили перед ребятами. Видно было, что они старались выполнять его, хотя конечно, после большой паузы отсутствие игрового тонуса заметно. Самое главное, что закончили без травм.
Новые ребята где-то еще не совсем понимают наши требования, но в целом я доволен. Понимали, что будет много ошибок, но нам нужен был этот материал для анализа и дальнейшей работы. Радует, что забил наш молодой игрок Антон Байдал, могли, конечно, еще забивать, но не вышло», – сказал Бабич.
Напомним, следующий спарринг «Мариуполь» проведет 24 января против «Динамо-Брест» из Беларуси.
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Источник — ФК Мариуполь
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