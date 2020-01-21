Металлист 1925 попрощался еще с двумя футболистами

Вратарь Владислав Федак и нападающий Максим Прядун прекратили сотрудничество с ФК «Металлист 1925».
Прядун сыграл в составе харьковского клуба семь матчей, Федак – на поле не появлялся.
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Источник — ФК Металлист 1925
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