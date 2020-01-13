Металлист 1925 расстался с тремя игроками

Сотрудничество с ФК «Металлист 1925» прекратили защитники Владислав Кравченко и Александр Жданов, а также нападающий Сергей Петров.
Руководство клуба поблагодарило Владислава, Александра и Сергея за добросовестное отношение к тренировочному и игровому процессам.
Владислав Кравченко стал игроком «Металлиста 1925» в декабре 2018 года (24 матча, один гол), Александр Жданов присоединился к команде летом 2017-го года (56 матчей, четыре гола), а Сергей Петров в команде был с августа 2019-го года (два матча).
Источник — ФК Металлист 1925
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