Металлист 1925 расстался с тремя игроками

Харьковскую команду покинули Владислав Кравченко, Александр Жданов и Сергей Петров

  • 13.01.2020 19:39
  • 130 просмотров
  • 0 комментариев
Металлист 1925 расстался с тремя игроками
© ФК Металлист 1925

Сотрудничество с ФК «Металлист 1925» прекратили защитники Владислав Кравченко и Александр Жданов, а также нападающий Сергей Петров.

Руководство клуба поблагодарило Владислава, Александра и Сергея за добросовестное отношение к тренировочному и игровому процессам.

Владислав Кравченко стал игроком «Металлиста 1925» в декабре 2018 года (24 матча, один гол), Александр Жданов присоединился к команде летом 2017-го года (56 матчей, четыре гола), а Сергей Петров в команде был с августа 2019-го года (два матча).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Металлист 1925

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности