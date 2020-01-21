Украинский защитник «Луго» Василий Кравец попал в символическую сборную 24-го тура Сегунды по версии авторитетного испанского издания Marca.
«Кравец вернулся в команду из аренды и выдал великолепный матч против «Альбасете», – такую характеристику получил украинец от автора статьи.
Напомним, Василий Кравец провел 2019-й год в «Леганесе» (8 матчей). В матче против клуба Романа Зозули он сыграл 72 минуты, его команда не пропустила (1:0).
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Источник — Marca
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