Кравец сыграл за Луго впервые после возвращения, обыграв команду Зозули

В матче Сегунды, второго по силе испанского дивизиона, «Луго» Василия Кравца принимал «Альбасете», за который выступает Роман Зозуля.

Для Кравца это первый матч за «Луго» после возвращения в команду в рамках аренды из «Леганеса». И хозяева победили 1:0. Василий провел на поле 72 минуты, а Зозуля отыграл весь матч.

«Луго» занимает 17-ю позицию, а «Альбасете» идет 15-м.

Ранее в Сегунде дебютировал Андрей Лунин.