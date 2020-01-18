Кравец сыграл за Луго впервые после возвращения, обыграв команду Зозули

В матче Сегунды, второго по силе испанского дивизиона, «Луго» Василия Кравца принимал «Альбасете», за который выступает Роман Зозуля.
Для Кравца это первый матч за «Луго» после возвращения в команду в рамках аренды из «Леганеса». И хозяева победили 1:0. Василий провел на поле 72 минуты, а Зозуля отыграл весь матч.
«Луго» занимает 17-ю позицию, а «Альбасете» идет 15-м.
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Источник — Sport.ua
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