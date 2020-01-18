Кравец сыграл за Луго впервые после возвращения, обыграв команду Зозули

Испанская Сегунда нынче полна украинскими игроками

  • 18.01.2020 22:03
  • 1509 просмотров
  • 3 комментария
Кравец сыграл за Луго впервые после возвращения, обыграв команду Зозули
© marca.com

В матче Сегунды, второго по силе испанского дивизиона, «Луго» Василия Кравца принимал «Альбасете», за который выступает Роман Зозуля.

Для Кравца это первый матч за «Луго» после возвращения в команду в рамках аренды из «Леганеса». И хозяева победили 1:0. Василий провел на поле 72 минуты, а Зозуля отыграл весь матч.

«Луго» занимает 17-ю позицию, а «Альбасете» идет 15-м.

Ранее в Сегунде дебютировал Андрей Лунин.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 18.01.2020 22:56
    0
    Да, видимо не светит зозуле в лалиге поиграть все же, да и в сбу
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 18.01.2020 22:54
    0
    Еслиб не тупость ультрас Райо о Зозуле забыли б все нахрен- пустой сезон
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 18.01.2020 22:49
    0
    Как так великий Зозуля которого некоторые сватают в сборную в очередной раз не забил?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 18.01.2020 22:56
    0
    Да, видимо не светит зозуле в лалиге поиграть все же, да и в сбу
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 18.01.2020 22:54
    0
    Еслиб не тупость ультрас Райо о Зозуле забыли б все нахрен- пустой сезон
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 18.01.2020 22:49
    0
    Как так великий Зозуля которого некоторые сватают в сборную в очередной раз не забил?
    Ссылка
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