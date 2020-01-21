Милан в январе хочет купить Ундера

«Милан» намерен усилиться хавбеком «Ромы» Дженгизом Ундером.

Руководство «россонери» хочет купить игрока в январе. Сам Ундер не против такого перехода, поскольку считает, что будет получать в этой команде больше игрового времени, чем в «Роме».

В этом сезоне Ундер сыграл 14 матчей за «Рому», забил 2 мяча.