Милан в январе хочет купить Ундера

«Милан» намерен усилиться хавбеком «Ромы» Дженгизом Ундером.
Руководство «россонери» хочет купить игрока в январе. Сам Ундер не против такого перехода, поскольку считает, что будет получать в этой команде больше игрового времени, чем в «Роме».
В этом сезоне Ундер сыграл 14 матчей за «Рому», забил 2 мяча.
Ранее сообщалось, что «Милан» хочет подписать Сержа Орье.
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Источник — Calciomercato
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