Милан хочет подписать Сержа Орье

«Милан» намерен усилить свой состав защитником «Тоттенхэма» Сержем Орье.
Как сообщает Football Italia, итальянский клуб хочет подписать игрока до конца зимнего трансферного окна. Ожидается, что за Орье придется заплатить около 15 млн евро.
Отметим, что в Орье «Милан» видит замену Давиде Калабриа, который недавно покинул клуб.
В этом сезоне Орье сыграл 17 матчей за «Тоттенхэм» в АПЛ и сделал 5 голевых передач.
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Источник — Football-Italia
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