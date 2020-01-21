18-летний новичок Реала: «Не верится, что встречусь с Раулем и Зиданом»

Полузащитник Рейньер Жезус, который перешел в «Реал» из «Фламенго», поделился эмоциями от своего перехода. Сумма трансфера составила 30 млн евро.
«Реал» – величайшая команда. Когда я был младше, мы с моим отцом смотрели матчи «Галактикос». С тех пор я влюблён в эту команду.
С нетерпением жду встречи со всеми. Невероятно знать, что я смогу встретиться с Раулем и Зиданом – двумя легендами «Реала»», - сказал Рейньер.
18-летний Жезус будет выступать за вторую команду «Реала» - «Кастилью».
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Источник — Marca
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