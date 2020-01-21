18-летний новичок Реала: «Не верится, что встречусь с Раулем и Зиданом»

Рейньер Жезус в восторге от своего перехода в мадридский клуб

  • 21.01.2020 04:45
  • 348 просмотров
  • 1 комментарий
18-летний новичок Реала: «Не верится, что встречусь с Раулем и Зиданом»
© ФК Реал Мадрид. Рейньер Жезус
Полузащитник Рейньер Жезус, который перешел в «Реал» из «Фламенго», поделился эмоциями от своего перехода. Сумма трансфера составила 30 млн евро.
 
«Реал» – величайшая команда. Когда я был младше, мы с моим отцом смотрели матчи «Галактикос». С тех пор я влюблён в эту команду.
 
С нетерпением жду встречи со всеми. Невероятно знать, что я смогу встретиться с Раулем и Зиданом – двумя легендами «Реала»», - сказал Рейньер.
 
18-летний Жезус будет выступать за вторую команду «Реала» - «Кастилью».
 

 

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Источник — Marca

(2 голоса)

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Комментарии
    mishkinaleksan
    online
      mishkinaleksan, 21.01.2020 05:14
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://vo.la/pZps
    Ссылка
    mishkinaleksan
    online
      mishkinaleksan, 21.01.2020 05:14
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://vo.la/pZps
    Ссылка
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