18-летний новичок Реала: «Не верится, что встречусь с Раулем и Зиданом»

«Реал» – величайшая команда. Когда я был младше, мы с моим отцом смотрели матчи «Галактикос». С тех пор я влюблён в эту команду.

С нетерпением жду встречи со всеми. Невероятно знать, что я смогу встретиться с Раулем и Зиданом – двумя легендами «Реала»», - сказал Рейньер.