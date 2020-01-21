ФОТО. Хавбек Челси Мозес прибыл в Милан на медосмотр в Интере

«Интер» близок к подписанию хавбека «Челси» Виктора Мозеса.
29-летний нигериец прилетел в Милан, где пройдет медосмотр перед переходом в «Интер».
Ожидается, что миланский клуб арендует Мозеса с опцией выкупа за 10 млн евро. Напомним, что Виктор Мозес уже играл под руководством тренера Антонио Конте, когда тот руководил «Челси».
FOTO 📸 - VIDEO 📹 | Le prime immagini di #Moses a Milano: domani le visite con l'#Inter ⬇https://t.co/m9Xt4bVYbp— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 20, 2020
В этом сезоне Мозес играл на правах аренды за «Фенербахче» и провел 23 матча, в которых забил 5 мячей.
За «Челси» он провел 128 матчей и забил 18 мячей.
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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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