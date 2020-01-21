ФОТО. Хавбек Челси Мозес прибыл в Милан на медосмотр в Интере

Миланский клуб вскоре подпишет нигерийского полузащитника

  • 21.01.2020 02:24
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ФОТО. Хавбек Челси Мозес прибыл в Милан на медосмотр в Интере
© Indigo gist. Виктор Мозес

 

«Интер» близок к подписанию хавбека «Челси» Виктора Мозеса. 
 
29-летний нигериец прилетел в Милан, где пройдет медосмотр перед переходом в «Интер». 
 
Ожидается, что миланский клуб арендует Мозеса с опцией выкупа за 10 млн евро. Напомним, что Виктор Мозес уже играл под руководством тренера Антонио Конте, когда тот руководил «Челси».

 

 

 

 

В этом сезоне Мозес играл на правах аренды за «Фенербахче» и провел 23 матча, в которых забил 5 мячей.

За «Челси» он провел 128 матчей и забил 18 мячей.

Ранее «Интер» сделал официальное предложение по Эриксену.

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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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