ФОТО. Хавбек Челси Мозес прибыл в Милан на медосмотр в Интере

«Интер» близок к подписанию хавбека «Челси» Виктора Мозеса.

29-летний нигериец прилетел в Милан, где пройдет медосмотр перед переходом в «Интер».

Ожидается, что миланский клуб арендует Мозеса с опцией выкупа за 10 млн евро. Напомним, что Виктор Мозес уже играл под руководством тренера Антонио Конте, когда тот руководил «Челси».

FOTO 📸 - VIDEO 📹 | Le prime immagini di #Moses a Milano: domani le visite con l'#Inter ⬇https://t.co/m9Xt4bVYbp — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 20, 2020

В этом сезоне Мозес играл на правах аренды за «Фенербахче» и провел 23 матча, в которых забил 5 мячей.

За «Челси» он провел 128 матчей и забил 18 мячей.

Ранее «Интер» сделал официальное предложение по Эриксену.